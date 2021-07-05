***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.075,34 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.938,08 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.187,55 % 0Fon Yönetim Ücreti165.317,65 % 0,68Hisse Senedi Komisyonu34.253,44 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0Türev Araçlar Komisyonu123.333,55 % 0,51Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.029,73 % 0,28TOPLAM GİDERLER402.080,81 % 1,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.213.953,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946302BIST