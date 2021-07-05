***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.485,37 % 0,01047796Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007663Bağımsız Denetim Ücreti3.371,1 % 0,00214264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.436,95 % 0,06129448Fon Yönetim Ücreti501.305,01 % 0,31862505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.537,36 % 0,00796864Gecelik Ters Repo Komisyonu11.298,84 % 0,00718144Vadeli Ters Repo Komisyonu865,2 % 0,00054991Borsa Para Piyasası Komisyonu17.282,24 % 0,01098444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.068,21 % 0,00195013Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.798,77 % 0,01131274TOPLAM GİDERLER680.569,62 % 0,43256406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.333.833,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946303BIST