***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.074,46 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.199,74 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.146,85 % 0,04Fon Yönetim Ücreti344.134,25 % 0,68Hisse Senedi Komisyonu17.550,72 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu7.036 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu320,88 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0Türev Araçlar Komisyonu5.405,72 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.376,6 % 0,02TOPLAM GİDERLER413.190,69 % 0,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.399.828,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946304BIST