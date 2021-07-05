***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.373,31 % 0,00979313Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026999Bağımsız Denetim Ücreti4.527,1 % 0,01013751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.087,62 % 0,05169998Fon Yönetim Ücreti382.098,91 % 0,855632Hisse Senedi Komisyonu46.304,67 % 0,10368979Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.076,6 % 0,00688941Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301 % 0,00515262Diğer Giderler4.464,6 % 0,00999755TOPLAM GİDERLER470.354,38 % 1,05326199DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.656.921,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946306BIST