***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.074,37 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.938,08 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.065,02 % 0,15Fon Yönetim Ücreti80.801,28 % 0,68Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.008,08 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu990,78 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu2.537,45 % 0,02Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar962,87 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu2.034,22 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.249,93 % 0,06TOPLAM GİDERLER122.782,65 % 1,04DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.833.672,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946307BIST