***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021-2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.160,25 % 0,15Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.922,3 % 0,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.803,15 % 0,19Fon Yönetim Ücreti24.068,85 % 0,59Hisse Senedi Komisyonu835,9 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu914,27 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20,16 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu1.624,36 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler310,56 % 0,01TOPLAM GİDERLER49.080,2 % 1,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.074.333,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946308BIST