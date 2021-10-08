***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.877,62 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.671 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.160,93 % 0,05Fon Yönetim Ücreti603.989,43 % 1,04Hisse Senedi Komisyonu24.695,57 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu9.064,49 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu373,17 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,1 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.827,87 % 0Türev Araçlar Komisyonu13.062,33 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.338,1 % 0,02TOPLAM GİDERLER714.185,18 % 1,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.315.868,51 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968854BIST