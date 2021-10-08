***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.877,53 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.424,27 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.064,87 % 0,17Fon Yönetim Ücreti169.536,82 % 1,04Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.651,27 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu1.935,78 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu4.250,3 % 0,03Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.766,7 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu6.619,06 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.671,64 % 0,13TOPLAM GİDERLER247.918,81 % 1,52DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.368.973,83 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968855BIST