***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.971,92 % 0,0172179Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007422Bağımsız Denetim Ücreti7.558,73 % 0,00465272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri117.708,12 % 0,07245433Fon Yönetim Ücreti3.155.098,83 % 1,94209677Hisse Senedi Komisyonu376.130,79 % 0,23152441Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.312,47 % 0,00327005Türev Araçlar Komisyonu117.506,96 % 0,0723305Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301 % 0,00141636Diğer Giderler8.252,37 % 0,00507968TOPLAM GİDERLER3.817.961,76 % 2,35011694DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.458.373,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968856BIST