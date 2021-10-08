***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.006,74 % 0,01529599Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00026321Bağımsız Denetim Ücreti7.654,85 % 0,01671084Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.775,8 % 0,07809999Fon Yönetim Ücreti591.643,69 % 1,29158168Hisse Senedi Komisyonu65.030,56 % 0,1419643Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.452,8 % 0,00972064Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.301 % 0,00502317Diğer Giderler6.871,16 % 0,01500002TOPLAM GİDERLER720.857,17 % 1,57365984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.807.686,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968857BIST