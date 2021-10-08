***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.406,85 % 0,22Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.352,93 % 0,34Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.797,58 % 0,47Fon Yönetim Ücreti31.427,87 % 0,94Hisse Senedi Komisyonu958,68 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu1.017,63 % 0,03Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20,16 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar821,62 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu2.061,01 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler400,43 % 0,01TOPLAM GİDERLER71.264,76 % 2,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.330.438,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968858BIST