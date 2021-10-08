***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri35.092,52 % 0,01667044Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00005728Bağımsız Denetim Ücreti7.343,03 % 0,00348825Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri193.233,02 % 0,09179388Fon Yönetim Ücreti1.175.638,47 % 0,55847813Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22.111,45 % 0,01050388Gecelik Ters Repo Komisyonu13.854,33 % 0,00658139Vadeli Ters Repo Komisyonu1.092 % 0,00051875Borsa Para Piyasası Komisyonu7.146,46 % 0,00339487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.097,66 % 0,0024216Türev Araçlar Komisyonu1.062,83 % 0,00050489Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.627,11 % 0,01454918TOPLAM GİDERLER1.492.419,45 % 0,70896253DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.507.521,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968859BIST