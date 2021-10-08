***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.878,5 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.491,48 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.730,35 % 0,01Fon Yönetim Ücreti253.594,02 % 1,04Hisse Senedi Komisyonu48.783,3 % 0,2Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.205,98 % 0Türev Araçlar Komisyonu144.190,06 % 0,59Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.273,71 % 0,39TOPLAM GİDERLER559.267,97 % 2,29DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.487.347,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968860BIST