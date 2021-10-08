***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri25.814,22 % 0,01602971Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00007487Bağımsız Denetim Ücreti7.343,03 % 0,00455976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri149.711,63 % 0,09296558Fon Yönetim Ücreti773.482,81 % 0,48030523Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.179,56 % 0,01190982Gecelik Ters Repo Komisyonu29.316,84 % 0,01820471Vadeli Ters Repo Komisyonu1.915,2 % 0,00118927Borsa Para Piyasası Komisyonu40.982,08 % 0,02544841Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.450,85 % 0,00276382Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.699,43 % 0,01657939TOPLAM GİDERLER1.079.016,22 % 0,67003058DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.039.846,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968861BIST