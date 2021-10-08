***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.593,56 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri569,83 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.691,97 % 0,1Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.456,41 % 0,16Fon Yönetim Ücreti55.564,51 % 0,47Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar693,42 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.460,18 % 0,12TOPLAM GİDERLER106.029,88 % 0,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.791.405,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968863BIST