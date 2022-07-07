***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri501,56 % 0,00606039Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri742,56 % 0,00897242Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.425,4 % 0,02930632Fon Yönetim Ücreti2.785,42 % 0,03365647Hisse Senedi Komisyonu67,3 % 0,00081319Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,2 % 0,00586271Türev Araçlar Komisyonu367,27 % 0,00443776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.661,99 % 0,08049741Diğer Giderler34.610,24 % 0,41819856TOPLAM GİDERLER48.646,94 % 0,58780524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.276.030,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042751BIST