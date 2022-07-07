***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 10:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
28.164,63 % 0,00904827
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.581,9 % 0,00243579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
141.429,73 % 0,04543625
Fon Yönetim Ücreti
3.953.046,25 % 1,26997046
Hisse Senedi Komisyonu
457.168,25 % 0,14687159
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
158,91 % 0,00005105
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.019,91 % 0,00161272
Türev Araçlar Komisyonu
145.516,6 % 0,04674921
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.633,81 % 0,00116741
Diğer Giderler
6.469,87 % 0,00207853
TOPLAM GİDERLER
4.748.189,86 % 1,52542127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
311.270.725,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042752
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35969,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,38
|Açılış
|: 969,76
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2738
|17,3231
|% 0,32
|
|Euro
|17,5641
|17,6157
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,7217
|20,8256
|% 0,18
|
|Frank
|17,6103
|17,7164
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5932
|4,6162
|% 0,23
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,28
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.490
|6.649
|63,00
|
|Yarım
|3.177
|3.252
|32,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,45
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:53
ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında