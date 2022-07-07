***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.164,63 % 0,00904827Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.581,9 % 0,00243579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri141.429,73 % 0,04543625Fon Yönetim Ücreti3.953.046,25 % 1,26997046Hisse Senedi Komisyonu457.168,25 % 0,14687159Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu158,91 % 0,00005105Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.019,91 % 0,00161272Türev Araçlar Komisyonu145.516,6 % 0,04674921Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,00116741Diğer Giderler6.469,87 % 0,00207853TOPLAM GİDERLER4.748.189,86 % 1,52542127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ311.270.725,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042752BIST