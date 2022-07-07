***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.382,46 % 0,00849169Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.529,62 % 0,00442125Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.312,05 % 0,06806433Fon Yönetim Ücreti703.241,75 % 0,36451854Hisse Senedi Komisyonu4.347,5 % 0,00225348Tahvil Bono Komisyonu13.750,85 % 0,00712762Gecelik Ters Repo Komisyonu6.431,68 % 0,0033338Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.480,67 % 0,0189094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.658,35 % 0,00241461Türev Araçlar Komisyonu9.249,56 % 0,00479442Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,0037671Diğer Giderler14.055,31 % 0,00728543TOPLAM GİDERLER955.707,42 % 0,49538168DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ192.923.450,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042754BIST