***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.748,56 % 0,00841458Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.529,62 % 0,00428533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.386,92 % 0,06550716Fon Yönetim Ücreti631.583,15 % 0,31731109Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.955,97 % 0,01304043Gecelik Ters Repo Komisyonu7.988,78 % 0,00401361Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu145.242,76 % 0,07297082Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.240,65 % 0,00213053Türev Araçlar Komisyonu743,69 % 0,00037363Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,0036513Diğer Giderler12.886,45 % 0,00647423TOPLAM GİDERLER991.574,17 % 0,4981727DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ199.042.254,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042755BIST