***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.570,31 % 0,01447428Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00040385Bağımsız Denetim Ücreti6.386,61 % 0,01659541Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.464,83 % 0,00640478Fon Yönetim Ücreti264.222,07 % 0,68657276Hisse Senedi Komisyonu38.236,99 % 0,09935762Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0029186Türev Araçlar Komisyonu45.812,75 % 0,11904299Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.550,1 % 0,21710231TOPLAM GİDERLER447.522,28 % 1,1628726DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.484.205,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042756BIST