***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.570,31 % 0,03534693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00098623Bağımsız Denetim Ücreti6.307,58 % 0,04002535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.203,67 % 0,18531466Fon Yönetim Ücreti108.208,06 % 0,68664451Hisse Senedi Komisyonu1.701,82 % 0,01079906Tahvil Bono Komisyonu1.209,09 % 0,0076724Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00712737Türev Araçlar Komisyonu21.363,45 % 0,1355638Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.861,07 % 0,46234683TOPLAM GİDERLER247.703,67 % 1,57182714DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.758.963,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042757BIST