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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2022 10:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.570,31 % 0,0057402
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00016016
Bağımsız Denetim Ücreti
8.223,96 % 0,00847479
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.081,53 % 0,04027349
Fon Yönetim Ücreti
666.321,94 % 0,68664432
Hisse Senedi Komisyonu
24.326,57 % 0,02506851
Tahvil Bono Komisyonu
5.204,71 % 0,00536345
Gecelik Ters Repo Komisyonu
441 % 0,00045445
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.058,4 % 0,00109068
Borsa Para Piyasası Komisyonu
129,25 % 0,00013319
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00115746
Türev Araçlar Komisyonu
6.332,06 % 0,00652518
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.529,55 % 0,01394219
TOPLAM GİDERLER
771.497,9 % 0,79502808
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.040.333,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042758


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2935 17,2986 % 0,18  
Euro 17,5551 17,6194 % 0,32  
Sterlin 20,7217 20,8256 % 0,18  
Frank 17,6103 17,7164 % -0,17  
Riyal 4,5932 4,6162 % 0,23  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.744 3,28  
Altın Gr. 970 970 4,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.490 6.649 63,00  
Yarım 3.177 3.252 32,00  
Çeyrek 1.591 1.623 13,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 0,09  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,45  
Seans Raporu 12:35
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