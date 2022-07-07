***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.570,31 % 0,0057402Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00016016Bağımsız Denetim Ücreti8.223,96 % 0,00847479Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.081,53 % 0,04027349Fon Yönetim Ücreti666.321,94 % 0,68664432Hisse Senedi Komisyonu24.326,57 % 0,02506851Tahvil Bono Komisyonu5.204,71 % 0,00536345Gecelik Ters Repo Komisyonu441 % 0,00045445Vadeli Ters Repo Komisyonu1.058,4 % 0,00109068Borsa Para Piyasası Komisyonu129,25 % 0,00013319Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00115746Türev Araçlar Komisyonu6.332,06 % 0,00652518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.529,55 % 0,01394219TOPLAM GİDERLER771.497,9 % 0,79502808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.040.333,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042758BIST