***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.191,77 % 0,04565605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,42 % 0,00314142Bağımsız Denetim Ücreti8.121,66 % 0,08845974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.301,14 % 0,27557572Fon Yönetim Ücreti63.042,17 % 0,68664462Hisse Senedi Komisyonu1.332,09 % 0,0145089Tahvil Bono Komisyonu1.527,24 % 0,01663444Gecelik Ters Repo Komisyonu60,48 % 0,00065874Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu973,55 % 0,01060374Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.288,22 % 0,04670656Türev Araçlar Komisyonu5.649,78 % 0,06153645Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.218,47 % 0,01327137TOPLAM GİDERLER115.994,99 % 1,26339775DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.181.193,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042759BIST