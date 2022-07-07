***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.835,94 % 0,00326851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri858,25 % 0,00048068Bağımsız Denetim Ücreti7.471,57 % 0,00418457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.815,9 % 0,02734013Fon Yönetim Ücreti700.511,09 % 0,39233244Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00062907Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.849,88 % 0,01615784TOPLAM GİDERLER793.465,83 % 0,44439323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.550.388,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042760BIST