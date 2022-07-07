***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.835,94 % 0,01833824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri858,25 % 0,00269687Bağımsız Denetim Ücreti6.514,26 % 0,02046972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.597,09 % 0,11499881Fon Yönetim Ücreti156.066,39 % 0,49040646Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00352942Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.191,31 % 0,3336843TOPLAM GİDERLER313.186,44 % 0,98412383DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.823.885,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042761BIST