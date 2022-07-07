***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.180,58 % 0,10584575Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.218,56 % 0,01576654Bağımsız Denetim Ücreti9.135,43 % 0,11820024Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.168,83 % 0,48091491Fon Yönetim Ücreti75.806,21 % 0,98083088Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.580,69 % 0,07220666Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,0145327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler736,72 % 0,00953217TOPLAM GİDERLER138.950,22 % 1,79782985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.728.774,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042762BIST