***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.371,99 % 0,10729919Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri742,56 % 0,00951698Bağımsız Denetim Ücreti9.032,88 % 0,11576945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.703,06 % 0,17562458Fon Yönetim Ücreti18.255,56 % 0,23397147Hisse Senedi Komisyonu432,49 % 0,00554299Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar485,2 % 0,00621854Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.250,26 % 1,05415631TOPLAM GİDERLER133.274 % 1,70809951DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.802.472,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042763BIST