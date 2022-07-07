***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.805,06 % 0,01351525Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.086,5 % 0,07365595Fon Yönetim Ücreti54.490,94 % 0,10822219Hisse Senedi Komisyonu37.224,72 % 0,07393047Tahvil Bono Komisyonu161,12 % 0,00031999Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,00079025Türev Araçlar Komisyonu6.902,48 % 0,01370873Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.878,56 % 0,05934056TOPLAM GİDERLER172.947,28 % 0,3434834DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.350.986,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042764BIST