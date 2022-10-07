***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.372,5 % 0,12Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.218,56 % 0,02Bağımsız Denetim Ücreti14.980,05 % 0,19Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.809,96 % 0,79Fon Yönetim Ücreti115.251,19 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.580,69 % 0,07Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.320,2 % 0,02TOPLAM GİDERLER210.054,25 % 2,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.704.446,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068965BIST