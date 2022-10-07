***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türü% 0,00310723Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.050 % 0,04265938Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri483,4 % 0,01963957Fon Yönetim Ücreti371,61 % 0,01509776Hisse Senedi Komisyonu49,24 % 0,00200052Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar315 % 0,01279781Türev Araçlar Komisyonu24,04 % 0,0009767Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.150,57 % 0,29051322TOPLAM GİDERLER9.520,34 % 0,38679219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.461.357,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068967BIST