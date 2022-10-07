***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.604,49 % 0,13Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri742,56 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti16.776,28 % 0,21Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.910,01 % 0,34Fon Yönetim Ücreti33.590,45 % 0,41Hisse Senedi Komisyonu432,49 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar883,1 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.389,33 % 1,71TOPLAM GİDERLER229.328,71 % 2,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.108.838,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068968BIST