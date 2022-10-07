***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri851,61 % 0,0106953Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri742,56 % 0,00932575Bağımsız Denetim Ücreti4.100 % 0,05149156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.267,7 % 0,15406902Fon Yönetim Ücreti4.730,17 % 0,05940581Hisse Senedi Komisyonu96,63 % 0,00121357Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.286,5 % 0,04127488Türev Araçlar Komisyonu463,49 % 0,00582093Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.661,99 % 0,08366738Diğer Giderler63.304,74 % 0,79503894TOPLAM GİDERLER96.505,39 % 1,21200312DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.962.470,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068969BIST