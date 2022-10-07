***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.762,23 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.664,53 % 0,02Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.486,15 % 0,07Fon Yönetim Ücreti903.608,87 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu27.496,11 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu6.405,42 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu588,84 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu1.079,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu155,53 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.332,06 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.023,92 % 0,02TOPLAM GİDERLER1.050.279,58 % 1,22DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.285.720,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068970BIST