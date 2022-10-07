***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.762,23 % 0,04Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.473,92 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.043,55 % 0,28Fon Yönetim Ücreti164.266,36 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu2.409,17 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu1.380,96 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu248,31 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,13 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu33.051,89 % 0,21Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler115.555,44 % 0,74TOPLAM GİDERLER385.868,38 % 2,47DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.685.808,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068971BIST