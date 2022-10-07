***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40.451,38 % 0,01394049Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.193,7 % 0,00454686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri202.869,79 % 0,06991369Fon Yönetim Ücreti5.609.611,64 % 1,93320379Hisse Senedi Komisyonu553.318,64 % 0,19068659Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu314,42 % 0,00010836Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.615,41 % 0,00538144Türev Araçlar Komisyonu169.438,66 % 0,05839254Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,0012523Diğer Giderler24.244,25 % 0,00835514TOPLAM GİDERLER6.632.691,7 % 2,28578118DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ290.171.769,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068972BIST