***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.044,15 % 0,01575239Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.193,7 % 0,01295378Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.786,18 % 0,06851715Fon Yönetim Ücreti1.335.776,63 % 1,31148618Hisse Senedi Komisyonu64.862,87 % 0,06368337Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22,26 % 0,00002186Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.384,59 % 0,01412301Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.633,81 % 0,00356773Diğer Giderler11.330,47 % 0,01112443TOPLAM GİDERLER1.529.034,66 % 1,50122991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.852.131,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068973BIST