***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.465,47 % 0,05Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,42 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.387,56 % 0,17Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.303,94 % 0,39Fon Yönetim Ücreti108.672,81 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu2.263,87 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu2.189,86 % 0,02Gecelik Ters Repo Komisyonu127,68 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.536,91 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.686,12 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu6.130,55 % 0,06Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.197,07 % 0,02TOPLAM GİDERLER191.250,26 % 1,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.377.178,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068974BIST