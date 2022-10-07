***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.297,2 % 0,01268088Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.611,26 % 0,00810448Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.121,95 % 0,11379873Fon Yönetim Ücreti928.819,03 % 0,55304177Hisse Senedi Komisyonu4.370,81 % 0,00260249Tahvil Bono Komisyonu16.409,8 % 0,0097708Gecelik Ters Repo Komisyonu10.881,79 % 0,00647929Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56.174,58 % 0,03344773Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.238,85 % 0,00907359Türev Araçlar Komisyonu9.697,63 % 0,00577421Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,00432732Diğer Giderler22.324,63 % 0,01329264TOPLAM GİDERLER1.297.215,15 % 0,77239392DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.947.354,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068975BIST