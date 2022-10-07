***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.762,23 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.164,6 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.391,14 % 0,01Fon Yönetim Ücreti377.744,86 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu58.923,57 % 0,16Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu54.680,39 % 0,15Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler128.415,61 % 0,36TOPLAM GİDERLER649.758,92 % 1,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.074.667,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068976BIST