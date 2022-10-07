***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.050,75 % 0,01318782Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.611,26 % 0,00663578Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri205.481,05 % 0,10017639Fon Yönetim Ücreti988.459,16 % 0,48189492Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu42.905,95 % 0,02091757Gecelik Ters Repo Komisyonu13.965,47 % 0,00680846Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu222.054,93 % 0,10825651Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.821,15 % 0,00722563Türev Araçlar Komisyonu743,69 % 0,00036256Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,00354312Diğer Giderler21.575,4 % 0,01051847TOPLAM GİDERLER1.557.936,43 % 0,75952723DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ205.119.233,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068977BIST