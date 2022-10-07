***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri138,94 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.689,5 % 0,02Alınan Kredi Faizleri4.280 % 0,01Saklama Ücretleri84.799,78 % 0,11Fon Yönetim Ücreti183.392,24 % 0,24Hisse Senedi Komisyonu106.679,42 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu2.823,52 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu339,16 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.443,79 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar795,8 % 0Türev Araçlar Komisyonu25.380,04 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.017,84 % 0,1TOPLAM GİDERLER507.780,03 % 0,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.382.921,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068978BIST