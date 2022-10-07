***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.027,86 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri858,25 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.431,06 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.720,64 % 0,22Fon Yönetim Ücreti194.765,21 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.005,02 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.523,23 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler155.177,87 % 0,6TOPLAM GİDERLER432.509,14 % 1,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.040.267,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068980BIST