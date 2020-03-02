***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıOSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.osmanliportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Bist-KYD 1 Aylık Mevduat(USD) Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0024658 0,90 0,0024658Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERAP DEMİRAL 26Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMEHMET TAYLAN TATLISU 26ZÜHTÜ ÖMER TOPBAŞ 28İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 info@osmanliportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823332BIST