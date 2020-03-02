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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.03.2020 16:49
GÜNCEL HABERLER


Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Bist-KYD 1 Aylık Mevduat(USD) Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0024658 0,90 0,0024658

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERAP DEMİRAL 26

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MEHMET TAYLAN TATLISU 26
ZÜHTÜ ÖMER TOPBAŞ 28

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak mahallesi, Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 info@osmanliportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823332


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 1,99 485.994.748 % 19,16  
ASUZU 11,94 59.403.533 % 17,40  
OYAYO 4,46 19.512.125 % 14,95  
VKFYO 2,36 9.236.851 % 14,56  
GYHOL 22,80 7.829.451 % 14,06  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9288 7,9686 % -0,47  
Frank 6,4793 6,5183 % 0,72  
Riyal 1,6544 1,6627 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.593 1.593 13,96  
Altın Gr. 319 319 2,92  
Cumhuriyet 2.126 2.158 14,00  
Tam 2.108 2.161 1,19  
Yarım 1.019 1.045 0,58  
Çeyrek 511 523 0,29  
Gümüş.Ons 16,68 16,72 0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,02  
B. Petrol 50,56 50,56 0,89  
Seans Raporu
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