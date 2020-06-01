***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 09:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00203 74 0,00203 74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847938
BIST
11:15106.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.136,27
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:156,8175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:157,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:15382,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,80
|Açılış
|: 382,04
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.433.587
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|73.112.145
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.055.120
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.384.395
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.383.365
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|839.616
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,77
|449.230.321
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,56
|395.956.300
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|366.144.157
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,55
|330.532.939
|% 4,72
|
|TSPOR
|5,92
|208.203.439
|% 3,68
|
|EKGYO
|1,56
|395.956.300
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,55
|330.532.939
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,35
|156.779.685
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|73.470.657
|% 3,25
|
|TSKB
|1,14
|62.429.272
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4267
|8,4689
|% 0,36
|
|Frank
|7,0736
|7,1162
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|11,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|25,90
|
|Tam
|2.541
|2.569
|19,00
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,00
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,85
|37,85
|0,01
|