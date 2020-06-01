***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 09:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0019178 0,70 0,0019178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847939
BIST
11:44106.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.196,21
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:446,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:447,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:44381,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,87
|Açılış
|: 381,04
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.143.115
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.091.644
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.391.314
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.502.674
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|876.725
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|532.542.401
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|418.601.366
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,87
|267.511.981
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|165.452.045
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|78.963.407
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,59
|155.347.630
|% 5,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4316
|8,4739
|% 0,42
|
|Frank
|7,0824
|7,1251
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,27
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.497
|23,60
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,60
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|38,09
|38,09
|0,25
|