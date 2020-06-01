***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 10:23
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0019178 0,70 0,0019178 0,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847961
BIST
11:44106.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.196,21
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:446,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:447,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:44381,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,87
|Açılış
|: 381,04
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.143.115
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.091.644
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.391.314
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.502.674
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|876.725
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|532.542.401
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|418.601.366
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,87
|267.511.981
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|165.452.045
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|78.963.407
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,59
|155.347.630
|% 5,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4316
|8,4739
|% 0,42
|
|Frank
|7,0824
|7,1251
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,27
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.497
|23,60
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,60
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|38,09
|38,09
|0,25
|