***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 10:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00203 0,74 0,00203 0,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847958
BIST
12:30106.925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.404,08
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:306,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:307,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:30380,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 380,84
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.106
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.682.995
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.839.877
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.653.506
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.619.836
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|897.412
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|585.391.914
|% 1,83
|
|ASELS
|30,96
|507.836.556
|% 2,58
|
|GARAN
|7,93
|476.582.317
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|464.297.018
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|392.459.850
|% 4,13
|
|EKGYO
|1,57
|464.297.018
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|392.459.850
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|93.810.680
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,36
|179.365.400
|% 1,72
|
|TSKB
|1,14
|86.343.089
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4369
|8,4792
|% 0,48
|
|Frank
|7,0831
|7,1258
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8117
|1,8208
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.495
|21,30
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,30
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|10,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-0,07
|