***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.12.2020 12:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ömer Zühtü Topbaş 20.04.2015 2009-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 25 SPL3, Türev Araçları
Mehmet Taylan Tatlısu 24.05.2017 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 21 SPL3, Türev Araçları
Gülşah Baykan 03.12.2020 2010- ICBC Turkey Bank A.Ş.-Hazine Yönetmeni 2019- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 14 SPL3- Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891702
BIST
15:121.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:127,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:129,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:12461,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 461,47
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|KRVGD
|10,89
|335.684
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.686.094
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,80
|20.753.249
|% -7,15
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,40
|9.966.807
|% -6,31
|
|PETKM
|5,01
|3.212.263.945
|% 7,97
|
|TUPRS
|96,75
|1.023.063.152
|% 3,37
|
|GARAN
|9,01
|972.084.766
|% -1,10
|
|DOHOL
|2,81
|865.673.217
|% -1,75
|
|SASA
|20,10
|751.430.420
|% 7,43
|
|PETKM
|5,01
|3.212.263.945
|% 7,97
|
|TSKB
|1,85
|573.199.085
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|865.673.217
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|570.750.707
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,65
|383.590.753
|% 7,72
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8368
|7,8384
|% 0,33
|
|Euro
|9,4887
|9,4943
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,3721
|10,4241
|% -0,91
|
|Frank
|8,7585
|8,8112
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0828
|2,0932
|% 0,29
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,18
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,89
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|-0,45
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:22SANKO
Yüzde 5.93 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 619 adet işlem
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem