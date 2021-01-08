***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, %40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir. Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%20 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD(TL) + %30 BIST-KYD OSBA Değişken + %30 BIST-KYD OSBA Sabithttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898261BIST