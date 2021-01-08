***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2021 14:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, %40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir. Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir. 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%20 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD(TL) + %30 BIST-KYD OSBA Değişken + %30 BIST-KYD OSBA Sabit
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898261
BIST
15:111.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,49
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:117,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:119,0074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:11446,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,35
|Açılış
|: 446,68
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YESIL
|151,80
|95.271.846
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|52.061.092
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|105.224.063
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,80
|1.831.708.009
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,53
|1.638.934.949
|% -2,69
|
|THYAO
|12,93
|1.223.198.382
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.088.838.808
|% 1,08
|
|OTKAR
|424,50
|1.010.218.773
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.638.934.949
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|378.827.019
|% 3,23
|
|PETKM
|5,25
|811.268.008
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.088.838.808
|% 1,08
|
|TSKB
|1,84
|261.221.736
|% -1,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3461
|% -0,03
|
|Euro
|8,9936
|9,0021
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9431
|9,9929
|% 0,08
|
|Frank
|8,2681
|8,3179
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,45
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
|