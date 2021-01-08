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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.01.2021 14:26



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, uzun vadede mutlak getiri odaklı olup ana yatırım stratejisi, piyasa koşullarına göre varlık dağılımı ve seçimini aktif olarak değiştirerek faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, %40 oranını aşmayacak şekilde hisse senedine de yatırım yapabilir. Kısa ve orta vadede spot ve türev piyasalardaki yatırım fırsatlarını değerlendirecek olup riskten korunma ya da getiriyi artırmak amaçlı türev araçlar kullanılabilir. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%20 BIST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond USD(TL) + %30 BIST-KYD OSBA Değişken + %30 BIST-KYD OSBA Sabit




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898261


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BIST En Aktif Hisseler15:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 151,80 95.271.846 % 10,00  
INVEO 58,30 52.061.092 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
KONYA 1.204,00 105.224.063 % 9,99  
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15:09 Alış Satış %  
Dolar 7,3405 7,3461 % -0,03  
Euro 8,9936 9,0021 % -0,23  
Sterlin 9,9431 9,9929 % 0,08  
Frank 8,2681 8,3179 % 0,06  
Riyal 1,9504 1,9602 % -0,08  
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15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 -19,45  
Altın Gr. 447 447 -4,98  
Cumhuriyet 2.963 3.008 -31,00  
Tam 2.953 3.028 -28,77  
Yarım 1.427 1.465 -13,92  
Çeyrek 716 732 -6,96  
Gümüş.Ons 26,68 26,71 -0,49  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,13  
B. Petrol 55,24 55,24 0,86  
Seans Raporu 15:09
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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