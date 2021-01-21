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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.01.2021 18:06



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOSMP00110

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903730


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NUHCM 53,90 160.999.645 % 10,00  
GEDIK 15,95 54.103.798 % 10,00  
PKENT 1.576,40 9.752.029 % 10,00  
DITAS 40,92 4.546.340 % 10,00  
ATSYH 8,91 1.211.903 % 10,00  
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Altın Ons 1.865 1.866 -4,40  
Altın Gr. 442 442 -3,90  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 -0,07  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,06  
B. Petrol 55,89 55,89 -0,19  
Seans Raporu 18:05
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